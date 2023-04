"Violentate senza pietà" Testimonianze scioccanti

La sofferenza letta negli occhi, nei piccoli gesti, le violenze subite che arrivano dritte al cuore anche se non si parla la stessa lingua. È quello che hanno percepito a livello emotivo i medici che hanno visitato mercoledì nel padiglione E di Carrarafiere i 55 migranti della Life Support di Emergency. In particolare si è percepita la violenza subita dalle donne. Una violenza fisica e sessuale che ha segnato il loro viaggio della speranza verso il porto sicuro di Marina di Carrara. Come raccontano la direttrice della Asl Monica Guglielmi, il dottor Mario D’Amico coordinatore sanitario delle Apuane e responsabile delle cure primarie, e la dottoressa Patrizia Monteleone responsabile unità funzionale attività consultoriali della zona Apuane.

Intanto sta per partire il progetto per la diciasettenne presa in carico dai servizi sociali del Comune di Carrara, che sarà ospite fissa di una struttura cittadina. "Rispetto all’accoglienza dei migranti della Ocean Vinking – racconta la dottoressa Guglielmi – stavolta l’accoglienza è stata più toccante da un punto di vista emotivo. Un conto è sapere di violenze vissute guardando la televisione, un conto è vedere queste persone con i propri occhi. Erano persone che viaggiavano con la sofferenza dentro. Ringrazio tutto il personale medico e i nostri collaboratori che si sono prodigato per la riuscita delle visite, in particolare il dottor Mario D’Amico e la dottoressa Patrizia Monteleone".

Violenze fisiche e sessuali che i medici della Asl hanno toccato con mano, come nel caso della dottoressa Monteleone che era presente in qualità di ginecologa. Molte di queste donne non hanno mai fatto una visita ginecologica e non sanno cosa sia un ecografo.

"In queste donne segnate dalla violenza ho trovato un’incredibile volontà di farsi visitare – racconta la dottoressa Monteleone – sono state molto collaborative, e non è scontato. Parliamo di un esame ginecologico e grazie alle mediatori culturali le migranti si sono lasciate visitare. Le mediatrici giocano un ruolo fondamentale nello spiegare e fare accettare le visite che noi proponiamo. Dopo le visite, alcune con anamnesi complicate, abbiamo prescritto le analisi da fare una volta arrivate nei luoghi di destinazione. Fa tenerezza vedere la loro disponibilità nonostante quello che hanno passato. Storie pesanti di vita e di un viaggio segnato dalla violenza. Mi hanno affiancata le ostetriche Veronica Giacchè e Marina Rappelli, ed Elisa Bruschi responsabile infermieristica – ostetrica area materna infantile e consultori apuani e Lunigiana".

E di una percezione generale di sofferenza parla anche il dottor D’Amico: "Rispetto allo sbarco di gennaio – racconta il medico – per me è stata un’esperienza più toccante, anche dal punto di vista dell’impatto emotivo. Le persone che ho visitato avevano la sofferenza negli occhi". Alessandra Poggi