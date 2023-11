Violenta rissa a colpi di bastone

Alcuni residenti hanno raccontato di una violenta lite accaduta ad Aulla la notte fra sabato e domenica, tra gruppi di stranieri nei pressi del Viale Lunigiana nello slargo della zona dove c’è l’imbocco per il casello autostradale. Sono state le urla a far affacciare dalle finestre della propria abitazione qualche abitante: nella strada sottostante non meno di una ventina di persone, straniere e visibilmente alterate se le stavano dando di santa ragione. Sarebbero stati usati anche bastoni, senza esclusione di colpi. La sensazione di chi, dietro le finestre della propria casa vi ha assistito, è che i gruppi rivali si fossero come dati appuntamento in quel luogo per darsele a più non posso fra loro. Una violenta rissa che sarebbe durata non oltre una decina di minuti, poi gli sconosciuti – chi più e chi meno malridotto per i colpi ricevuti – così come erano arrivati, si sono dileguati velocemente sparendo nel buio della notte.

R.O.