Violante, millesima nata: "Traguardo dell’equipe"

L’ospedale Apuane ha superato quota mille nati, ieri alle 9 e 58 quando è venuta alla luce Violante di 3 chili e 510 grammi per la gioia di mamma Beatrice Costa e papà Filippo Cibei residenti a Sarzana. Dopo Violante, nati nella stessa giornata altri 4 bambini. Mille è un numero importante, che conferma il buon funzionamento dell’ostetricia apuana. Il traguardo è stato accolto con gioia da tutta l’equipe: ginecologi, pediatri, ostetriche, infermiere, OSS e dal personale del supporto. "È una soddisfazione - afferma Roberto Marrai, direttore di Ostetricia e ginecologia apuana - La nostra struttura presenta numeri importanti, addirittura in aumento rispetto all’anno scorso, e costituisce un punto di riferimento per il territorio e le province limitrofe. Una struttura nuova con un’organizzazione efficiente di ottimi professionisti".

"Un bel momento - dicono Elisa Bruschi e Veronica Giacché, responsabile delle ostetriche di Massa Carrara e coordinatrice di ostetricia - che abbiamo voluto celebrare con i genitori. Il traguardo dei 1000 nati significa che siamo stati scelti mille volte: ripaga il personale dei tanti sforzi compiuti e funge da stimolo per dare sempre di più". Al parto 1000 c’erano: l’ostetrica Monia Lencioni, la pediatra Giuseppina Iembo, la ginecologa Silvia Pisaneschi e l’anestesista Elisa Cantello. Un grande risultato per il nostro ospedale, dimostrazione della grande professionalità dei nostri medici e infermieri, che lavorano ogni giorno con grande determinazione per il benessere di tutti.