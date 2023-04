Vini, un corso di degustazione da Cordiviola

Al via il corso di degustazione vino della Cava, la compagnia amici del vino apuo-lunensi: otto lezioni per un totale di 18 ore per imparare a riconoscere i vini e le loro peculiarità. Il corso con cadenza settimanale sarà presentato martedì 11 e partirà giovedì 13 aprile all’interno dell’enoteca Cordiviola di viale Galilei 126 a Marina di Carrara. con una serata di presentazione. Le otto lezioni (dalle 20 alle 22,30) toccheranno i diversi aspetti del vino, a cominciare della sua storia nel mondo, in Italia e nel territorio apuo-lunense. Ma si parlerà anche di fisiologia e anatomia degli organi gustativi, soglie gustative, stimoli e percezioni, sapori principali. Saper assaggiare, viticultura, vigneti e vitigni. Ciclo vegetativo, allevamento e conduzione, potatura, trattamento fito sanitari. Maturazione e vendemmia. E poi dal grappolo al vino. Pressatura, mosto, analisi e correzioni. Vasi vinari per macerazione e fermentazione. Vinificazione in rosso, bianco e rosato. Operazioni in cantina. Affinamento correzioni, invecchiamento. Filtrazione ed imbottigliamento. Tipologia vini speziali, spumanti, frizzanti, passiti naturali, liquorosi, aromatizzati. Test finale di apprendimento. E sempre la compagnia Cava oggi dalle 17,30 alle 20 all’enoteca Cordiviola partirà con la nuova campagna di tesseramento 2023 a base di vini spumanti serviti in abbinamento di buffet.

Info: numero 339 60.691.18.