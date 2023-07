Vince la voce di Erik Larsen Apuane, successo del Festival

Gran finale per il festival delle Alpi Apuane. Decretati i vincitori dell’evento organizzato da Musicantiere Toscana. Sul gradino più alto del podio Erik Larsen con il suo ultimo singolo ‘Il mio Dio’. Grazie a questa vittoria potrà produrre e promuovere su Spotify un brano inedito. Al secondo posto Gaia Gemmellaro, direttamente dalla Sicilia e al terzo posto Federico Giorgieri di Massa. Gli artisti a concorrere per la vittoria erano: per le band Candreva, Federico Giorgieri e Malvax; per i singoli America X, Ana Stasia, Angela Giambrone, BECA, CAOS, Erik Larsen, Gaia Gemmellaro, Mauro Fuggetta e Sintesi.

La kermesse si è tenuta nel borgo di Equi Terme, in una cornice naturale che ha conquistato i numerosi presenti. Si sono alternati durante la gara giovani talenti provenienti da tutt’Italia. Ospite speciale Astol, due volte disco d’oro ad un passo dal disco di platino, rapper e artista già noto per la sua partecipazione ad ‘Amici’ che ha trovato un notevole successo negli ultimi anni. Poi il duo composto da Masenzolo e Andy Zeet, entrambi artisti conosciuti nel panorama musicale.

E’ stato un duro compito per la giuria che era formata da Claudio Gabelloni, Francesca Nobili, Francesco Interlandi, Trisha Rodriguez e Gabriele Compierono(A&R per la casa discografica sugar). Si è resa necessaria un’attenta e minuziosa analisi vocale prima di decretare il vincitore tra i dodici finalisti in gara. Numerosi i premi assegnati. Per il miglior testo Gaia Gemellaro, il miglior arrangiamento Erik Larsen, la migliore interpretazione Angela Giambrone, la migliore esibizione Malvax e Federico Giorgieri. Durante l’evento è stato consegnato il Premio Stradella al direttore d’orchestra Andrea De Carlo. La serata è stata condotta da Selenia Erye e Alessandro di Dio Masa, anche direttore artistico.