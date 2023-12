Vinca Arriva la telefonia mobile: "Finalmente colmiamo una lacuna"

Al via l’installazione di un’ antenna di telefonia mobile a Vinca. Una delle note più dolenti che caratterizzano i disservizi del territorio della Lunigiana è la mancanza cronica del segnale della telefonia mobile, complice anche la struttura montuosa dell’ambiente che caratterizza la nostra terra, racchiusa fra le vette più alte della catena appenninica e da quelle delle Alpi Apuane con scoscese vallate dove sono insediate borgate abitate fin dalle epoche più lontane. Per venire incontro alle comunità che tuttora vivono nelle aree più interne del territorio, l’amministrazione comunale di Fivizzano, da tempo, si è impegnata nell’ampliare la rete della telefonia mobile nelle zone che maggiormente ne avevano necessità. Lo scorso anno infatti, era stata installata un’antenna alta 30 metri , da parte di Wind Tre, a San Terenzo Monti, che copre una vasta area abitata che comprende San Terenzo, Bardine, Ceserano, Colla e altre borgatel.

Proprio nei giorni scorsi sono iniziati inoltre i lavori per l’installazione di un’analoga struttura che garantirà la ricezione telefonica mobile nella vallata di Vinca. Possiamo affermare che anche la zona di Vinca può entrare nel nuovo millennio. "Una problematica annosa che finalmente è in via di risoluzione. Sono infatti 2023 anni – afferma scherzosamente Gianluigi Giannetti, il sindaco di Fivizzano – che Vinca attendeva questo evento. I lavori di installazione per una antenna da 4G sono iniziati nei giorni scorsi. La struttura verrà posizionata, a cura della società Wind Tre, nella zona soprastante il cimitero del paese e garantirà le ricezione del segnale della telefonia mobile per una ampia zona. Una lacuna, questa, che andava colmata per togliere dal disagio soprattutto i residenti e garantire le comunicazioni anche nel caso di necessità di fronte a calamità naturali oppure di incidenti occorsi in montagna, purtroppo sempre più frequenti. Un modo ulteriore per contrastare il disagio determinato dalla lontananza dai servizi nei confronti dei nostri concittadini di Vinca".

Va precisato che, ad occuparsi dei contatti, dei rapporti con le società telefoniche interessate all’investimento e allo sviluppo della telefonia mobile sul nostro territorio, è stata l’assessore Giovanna Gia.

