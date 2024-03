"Villasport, un fallimento di Bellesi"

Il gruppo consiliare di minoranza attacca sulla questione della riqualificazione del complesso Villasport da cui l’Inail si è ritirato. "La recente comunicazione della rinuncia all’acquisto e ristrutturazione del sito delle piscine di Villafranca – dicono – è l’ennesima dimostrazione del fallimento dell’amministrazione Bellesi che in 9 anni non è riuscita a riequilibrare il bilancio ed è quindi costretta a far sfumare la grande opportunità di riavere un impianto di utilità sociale, moderno e funzionante per 365 giorni l’anno. L’operazione, iniziata nel 2016, era stata approvata all’unanimità in consiglio comunale, anche la minoranza la riteneva di strategica importanza per la comunità e tutto il territorio lunigianese. Tuttavia la cattiva gestione del bilancio ha portato a una fallimentare conclusione, senza che la stessa amministrazione si rendesse conto che il riequilibrio era una condizione imprescindibile per il successo dell’operazione".

Sottolineano che Villafranca "perderà anche un’importante opportunità di lavoro per decine di persone", oggi che il problema occupazionale si è aggravato "con i lavoratori della cooperativa sociale Ducatus che si vedono ridotte le ore e il salario". L’opposizione fa poi notare che il fallimento del progetto ha però lasciato le spese sinora sostenute dal Comune: "circa 180.000 euro di progettazione e spese notarili, dato che erano già stati predisposti gli atti, a ulteriore dimostrazione dell’incompetenza dell’amministrazione nella programmazione e gestione dei fondi pubblici, fondi che avrebbero potuto essere spesi per i servizi e la manutenzione di Villafranca, come la segnaletica orizzontale, inesistente da tempo". E la resposabilità, sostiene, "è solo dell’amministrazione attuale".