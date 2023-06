Villaggio della salute e “Afa Day“ Doppio evento per il benessere

C’è una fitta rete di patrocini a sostegno dell’evento dedicato alla salute di sabato 10 nel parco fiera di Barbarasco. Oltre all’amministrazione comunale di Tresana e alla Società della Salute ci sono Fondazione Carispezia, Regione e azienda Usl Zona Apuane.

"E’ una giornata importante – dice il sindaco Matteo Mastrini – in cui si prevede grande affluenza. Offrire screening gratuiti serve a sensibilizzare sull’importanza di mantenere controllato il proprio stato di salute". Nel “Villaggio della salute“ sarà possibile conoscere i servizi erogati dalla SdS Lunigiana e la cittadinanza potrà usufruire gratuitamente di esami e visite: ecografia tiroidea, ecocolordoppler TSA, BPCO, screening. Ci sarà anche un percorso con attività dedicate ai più piccoli. Tanti gli interventi dalle 10 con i saluti istituzionali del sindaco, del presidente della SdS Riccardo Varese, del presidente della Regione Eugenio Giani e del presidente dell’ordine provinciale degli infermieri, Luca Fialdini. Modera il direttore della Società della Salute della Lunigiana, Marco Formato. Poi i dibattiti di professionisti Asl: Viviana Fini, psicologa, insieme a Alda Rizzoli, Danilo Accialini e il Centro Icaro, con il tema “Incontrare il desiderio degli anziani“; Flavio Cattani della formazione Asl che parlerà di “Benessere nell’età avanzata“, infine Pietro Teneggi di medicina dello sport con “Attività fisica e salute“. Francesca Tabardi, consigliere di Fondazione Carispezia, donerà due ecografi per l’attività sanitaria. Attesa affluenza per l’Attività Fisica Adattata con il maestro Gabelloni e i partecipanti ai corsi attivi. Coop Dussman provvederà al pranzo mentre l’intrattenimento musicale è curato da Giampiero Santini. Sarà presente la Protezione civile SER FIR CB. Un pullman per la Zona Apuana farà due fermate: 8.45 a Massa-Piazza Stazione; 9.10 Carrara-Parcheggio Esselunga.

Michela Carlotti