Villafranchese sfiora 50mila euro al Bar Rosi di Rometta

Il Bar Rosi di Rometta ha una lunga tradizione di vincite e in tanti si fermano ogni giorno nella sua ricevitoria per tentare la sorte. Ma nei giorni scorsi i clienti hanno dovuto rinunciare alla speranza di una vincita perché il terminale era fuori uso. Un villafranchese, abituato a giocare la sua schedina al bar Rosi, ha saltato la giocata e non ha vinto oltre 50mila euro. "Avrei voluto giocare la data di nascita di mio padre - racconta –, come faccio da anni. Mi sono fermato al bar, ma c’erano problemi di linea. Giorni dopo, mi sono accorto che i miei numeri erano fortunati e sono stati estratti, avrei potuto vincere oltre 50mila euro coi numeri che avevo scelto". I titolari hanno segnalato il guasto più volte, i problemi sulla linea telefonica non sono stati ancora risolti, da un momento all’altro si aspetta il ripristino del guasto per poter riprendere a lavorare.