Villafranca e il suo ‘asso’ dei cieli Baracchini, ricordo del pilota eroe

Terzo di sette figli, irrequieto, eroe di guerra e soprattutto asso dei cieli. Flavio Torello Baracchini è stato raccontato e ricordato, l’altra mattina, a Villafranca, in occasione del centenario dell’Aeronautica militare. Prima l’alzabandiera solenne, poi la deposizione di una corona davanti al suo monumento e i saluti delle autorità. E’ stato un modo interessante di ripercorre la vita e le gesta di un pilota nato nel cuore di Villafranca, che non ha mai dimenticato le sue umili origini ed è entrato a far parte di una élite. "Riuscì ad emergere – ha ricordato il sindaco Filippo Bellesi –, senza dimenticare le sue origini, tanto da tornare a Villafranca, una volta finita la guerra, a lavorare con la famiglia, come piccolo imprenditore". Sono intervenuti Pietro De Trovato dell’Associazione Arma Aeronautica e il maresciallo dei carabinieri Stefano Molinaro, che hanno evidenziato l’importanza di avere due medaglie d’oro a Villafranca, Baracchini ed Ettore Viola, personaggi la cui memoria va tramandata i più giovani.

Ha raccontato Baracchini con passione Ermete Grillo, che ha studiato ogni sfumatura della sua vita ed l’ambizioso progetto di realizzare la perfetta riproduzione dell’Hanriot HD.1, da lui pilotato. "Mi sono subito innamorato della sua figura – ha detto – e ho avuto la fortuna di andare nelle scuole locali, intitolate al pilota, a parlare di lui. Era molto irrequieto, di famiglia conosciuta perché aveva una pasticceria, si arruolò volontario e finì nel terzo reggimento telegrafisti, ma non era adatto alla sua indole: sognava di volare ma volare all’epoca era destinato ai nobili. Quando diventò cacciatore, in 15 giorni compì 27 voli, cinque combattimenti, due atterraggi di fortuna, per poi diventare ‘asso’, termine che identificava un pilota che aveva al suo attivo 5 vittorie aeree". I combattimenti, le ferite, la degenza, fu il primo pilota di caccia a conseguire la medaglia d’oro al valor militare. "Purtroppo negli anni gli vennero decurtati dieci abbattimenti – ha aggiunto Grillo – e finì quarto tra gli assi, cosa che lo ferì moltissimo. Il mio sogno è quello di costruire la riproduzione dell’aeroplano di Baracchini e vederlo volare per riportarlo in vita".

Monica Leoncini