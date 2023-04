Villafranca, blitz dei vandali Sos dei volontari della ’Ciclistica’ "Chi ha visto qualcosa ci aiuti"

di Monica Leoncini

Vandali in azione, per distruggere il lavoro dei volontari. Non è la prima volta che succede e la Società ciclistica Villafranca lancia un appello. "Nella notte tra martedì e mercoledì - scrivono dal gruppo - sono state rovinate per l’ennesima volta le tabelle sistemate per i nostri nostri percorsi permanenti. Questa volta è toccato a due tabelle installate a Filetto, su Viale dei Menhir, in prossimità del sentiero che va a Mocrone. Chiediamo aiuto a tutti i cittadini, se qualcuno avesse notato qualcosa di strano è pregato di farcelo sapere. Abbiamo dei sospetti sul possibile responsabile dei continui atti vandalici, ma purtroppo nessuna prova certa. Vista l’importanza turistica e sociale della segnaletica e verificati i danni economici per tutta la comunità, valuteremo se presentare denuncia all’autorità giudiziaria". I volontari tra l’altro si impegnano tanto, tutto l’anno, per sistemare la sentieristica, la segnaletica, le tabelle e tutto quello che serve per rendere la Lunigiana accattivante per gli appassionati delle due ruote. Sono inoltre cominciate le pulizie di primavera al Castagna Park di Filetto, area in cui abitualmente si svolge l’attività giovanile. Sfalcio erba, pitturazioni, manutenzione ostacoli: il lavoro prezioso dei volontari è stato incessante. E’ stata anche installata una nuova colonnina di manutenzione bici, accanto alla bacheca con mappe percorsi permanenti, acquistata grazie al progetto Cooperative di comunità della Regione Toscana, che sarà fruibile a tutti. In attesa di un taglio del nastro importante, fissato per il 23 aprile, quando sarà inaugurato il campo scuola gestito dalla Società Ciclistica Villafranca. Nella suggestiva cornice della Selva c’è infatti uno spazio, un circuito, in cui conoscere e accrescere le proprie abilità, capire quanto agisce ogni singolo spostamento in sella sulla propria guida, un modo per migliorare e correggere i propri errori. I volontari hanno lavorato pulendo la fitta boscaglia che si era creata e mettendo a dimora nuove piante di castagno. Il parco è realizzato con piccoli ostacoli, curve e deformazioni naturali del terreno, tutto il necessario per nascere come biker e crescere per domare i sentieri. Lo spazio è in parte privato e in parte comunale, è stato dato al gruppo in comodato d’uso. Domenica 23 aprile l’appuntamento è fissato per le 11,30 con i saluti istituzionali e a seguire l’inaugurazione del parco, della colonnina manutenzione bici e del defibrillatore donato dalla famiglia Cortesini.