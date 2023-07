Vigili urbani al campus Teoria e pratica per i bimbi

“Non avere la testa dura usa la cintura”. E’ il promemoria che lancia il progetto del comando della polizia municipale di Massa al campus Apua– promosso dal comandante Giuliano Vitali e coordinato dall’agente Davide Vanelli – in corso all’ex Versil Park di Marina di Massa. Attraverso un percorso interattivo, creato con tutti i parametri necessari per capire le regole di comportamento dal pedone al patentato, i bambini si sono divertiti vivendo un’esperienza speciale. Divisi in base alle fasce d’età, hanno interagito con gli agenti della polizia municipale capitanati da Davide Vanelli. Il percorso è stato realizzato tenendo conto di tutti i fattori relativi alla segnaletica stradale (cartellonistica verticale e orizzontale).

Sono state tracciate corsie, carreggiata, strisce pedonali, svolte, stop e ogni altra indicazione. I bambini, coordinati dalle operatrici del campus Apua dell’Asd Sportin, al termine della mattinata hanno ricevuto una patente simbolica, un fischietto e un cappellino per sancire il momento di informazione e formazione. All’iniziativa sono intervenute per l’amministrazione comunale l’assessore a turismo e politiche giovanili Giorgia Garau e il consigliere Eleonora Cantoni.

La “lezione” è stata divisa tra gli aspetti legati alla segnaletica stradale e pratico come si seguono le regole della strada: teoria e prove pratiche nel percorso allestito sia a livello di tracciati sulla pavimentazione stradale che di segnali debitamente distribuiti in un’area che ben si presta a questo tipo di iniziative, avendo una pista funzionale tra gli alberi. I bambini si sono trasformati in pedoni, vigili e automobilisti con tanto di fischietto, paletta e tenuta da vigile. L’agente Vanelli è stato coadiuvato dai colleghi Giada Parodi, Roberta Gazzarri e Simone Tognini.

Il progetto che verrà riproposto anche nell’altro Campus Estate in corso al campo scuola degli Oliveti, nasce con l’obiettivo di sensibilizzare i futuri patentati e i bambini affinché imparino a come muoversi per strada. L’iniziativa del comando Polizia Municipale è stata apprezzata da tutti i piccoli protagonisti dell’Apua Camp che hanno festeggiato con una foto finale facendo risuonare i loro fischietti in tutto il parco.

Vittoria Bertelloni