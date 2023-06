Vigili del fuoco Via al presidio in spiaggia

Si chiama servizio acquatico di superficie ed è un’iniziativa dei vigili del fuoco. Anche il Comune di Montignoso parteciperà con 2mila euro all’idea organizzata anche per quest’anno dei presidi acquatici negli spazi in prossimità della battigia messi a disposizione dai Comuni della costa, per il potenziamento stagionale dei dispositivi di prevenzione e vigilanza in mare. A differenza degli anni precedenti, in cui il servizio era reso tramite una stipula di convenzione fra enti locali e Ministero dell’Interno, quest’anno entrano in campo i Comuni (Montignoso pagherà 5 giorni). Il servizio durerà per circa un mese a cavallo tra luglio e agosto: saranno attive le moto d’acqua che potranno intervenire in caso di emergenza.