Vigili del fuoco salvano il pappagallo “Arturo”

È servito l’intervento dei vigili del fuoco per recuperare il pappagallo Arturo, un magnifico esemplare di Ara blu e giallo, che la vigilia di Natale è scappato dalla sua gabbia per concedersi un volo su un alto pino di viale XX Settembre in località Turigliano, poco distante dall’abitazione del proprietario. L’uomo dopo che si è reso conto che Arturo aveva spiccato il volo non ha potuto fare altro che chiamare i vigili del fuoco. Sono servite diverse decine di minuti per recuperare il pennuto, che dall’alto dei rami osservava con curiosità tutto quello che accadeva sotto di lui. Tante le persone che si sono fermate ad osservare il salvataggio con il naso all’insù. Nella speranza di fare scendere Arturo dall’albero i vigili del fuoco hanno fatto portare la sorella del pappagallo in strada, ma lui è rimasto al suo posto limitandosi a rispondere ai richiami di lei. E così si è reso necessario l’uso della scala allungabile. Con cautela e senza provocare rumore i vigili del fuoco lo hanno raggiunto e con un gesto fulmineo sono riusciti a intrappolarlo in un grosso retino. Appena il proprietario ha visto che il pappagallo ormai era al sicuro si è visibilmente commosso. Immancabile l’applauso a tutti i vigili del fuoco intervenuti sul posto per recuperare Arturo.