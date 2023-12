Vigili del fuoco, cambio al vertice. Gabrielli è il nuovo comandante

Cambio al vertice del comando dei Vigili del fuoco di Massa Carrara. L’ingegnere Alessandro Gabrielli ha sostituito l’ingegnere Arturo Antonelli, che è andato a rivestire il ruolo di Dirigente dell’ufficio per il soccorso pubblico, colonna mobile regionale, servizio antincendio boschivo e per la prevenzione e sicurezza tecnica presso la Direzione regionale Liguria. Antonelli era in carica a Massa Carrara dal settembre del 2021. Il comandante Gabrielli ha precedentemente ricoperto l’incarico di dirigente addetto al comando di Firenze, l’incarico di comandante dei Vigili del fuoco di Frosinone e l’incarico di dirigente presso l’ufficio politiche e tutela della sicurezza in staff al capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. L’insediamento è avvenuto presso il comando di Massa Carrara, alla presenza del direttore regionale dei Vigili del fuoco della Toscana, ingegnere Marco Frezza, dove il comandante Gabrielli ha salutato il personale presente e ringraziato l’ingegnere Antonelli per il lavoro fin qui svolto. Nel saluto al personale, il nuovo comandante ha evidenziato l’importanza che riveste nel lavoro del vigile del fuoco l’attività di formazione e di addestramento così come la capacità di lavorare in squadra. Gabrielli ha quindi espresso la convinzione di poter contare su tutto il personale, amministrativo e operativo, del comando apuano per avviare qualsiasi azione dovesse rendersi necessaria per un continuo miglioramento delle condizioni di lavoro in sicurezza.