Vigili del fuoco al distretto di Avenza e Carrara: multa e prescrizioni

Sopralluoghi dei vigili del fuoco anche nei distretti sanitari. Ad Avenza, dove si vocifera che il poliambulatorio di via Giovan Pietro potrebbe chiudere, ipotesi del tutto smentita dalla sindaca Serena Arrighi, i vigili del fuoco dopo sopralluoghi e visite hanno elevato un’ammenda e alcune prescrizioni. Interventi che tuttavia non pregiudicano l’agibilità dell’edificio. Al momento l’Asl è corsa ai ripari per intervenire su alcune prescrizioni di immediata soluzione. Su altre ci sono riserve e si sta valutando la necessità di aprire nuovi cantieri. I motivi del tergiversare stanno nel fatto che essendoci già un progetto finanziato sulla casa della salute ogni mossa va valutata in questa direzione.

L’intervento dei vigili del fuoco pare sia stato mosso – stando a quanto viene riferito dall’Asl – da un privato cittadino che avrebbe presentato un esposto parttito proprio dal distretto di Avenza e poi a cascata arrivato fino al monoblocco che ne ha pagato le conseguenze più pesanti. Non è escluso che nei prossimi giorni nuove prese di posizione possano interessare anche il distretto di Marina sostenuto da cristi e impalcature da anni e che da tempo nel mirino dell’opposizione che a gran voce chiede correttivi e interventi a tutela della sicurezza della cittadinanza che ogni giorno si reca nel poliambulatorio per i vari servizi sanitari.

Sulla casa della salute, che dovrà essere realizzata alla ex scuola de Vinci, già finanziata, non si capisce bene cosa si debba attendere visto che sono anni che la città aspetta che l’Asl batta un colpo di garmbe a unprogetto di vitale importanza per la sanità territoriale.

Cristina Lorenzi