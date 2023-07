"Vigileremo sui lavori di bonifica"

"Bonifica della falda di Massa Carrara, vigileremo sui lavori". Così l’onorevole Alessandro Amorese e il consigliere regionale Vittorio Fantozzi commentano la firma della convenzione fra Regione Toscana e Sogesid che stabilisce tempi e programmi delle operazioni di risanamento ambientale, col collaudo delle opere entro 36 mesi grazie ai 12 milioni stanziati dalla Regione. "Dopo oltre 30 anni di attesa la bonifica della falda dell’area Sin e Sir di Massa sembra finalmente realtà, o almeno avere una data di inizio – sottolineano -. Come FdI sono anni che denunciamo a tutti i livelli, comunali, regionali e in Parlamento, il mancato avvio della bonifica. I lavori dovrebbero concludersi in 3 anni, con inizio entro fine 2023 e conclusione nel 2025. Vigileremo sui tempi di esecuzione dell’opera, dato che dovrà essere realizzata la progettazione esecutiva dell’opera di pompaggio e trattamento delle acque di falda, la gara per l’assegnazione dei lavori e il collaudo finale. Nel corso di 50 anni nell’area industriale è stata rilasciata nell’ambiente una molteplicità di sostanze inquinanti ad azione cancerogena, trasformando Massa Carrara in una delle province con il più alto tasso di tumori in Toscana".