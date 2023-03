Videosognando… a scuola I ragazzi di Montignoso alla scoperta del cinema

Un nuovo progetto fa incontrare i ragazzi con il mondo del grande schermo. I 70 bambini di 5 anni delle scuole dell’infanzia, gli 85 alunni delle classi quinte delle scuola primarie e tutti i 218 alunni della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo di Montignoso nel corso di questo mese hanno avuto l’opportunità di assistere gratuitamente al cinema multisala Splendor di Massa alla proiezione di un cartone animato (Ponyo sulla scogliera) e di due film (E.T. e Hugo Cabret), accompagnati dai loro insegnanti. Nella sala cinematografica erano presenti Linda Fratini, regista, e Sara Lovari, scenografa, che hanno guidato gli alunni all’analisi dei film e hanno avvicinato i giovanissimi spettatori in modo mirato e professionale al complesso mondo del cinema nelle sue mille sfaccettature.

Tutto ciò è stato possibile nell’ambito del progetto ’Videosognando… a scuola’, che nasce da una proposta del Ministero relativa appunto all’attività didattica in ambito cinematografico e audiovisivo: ’Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione’.

L’Ic Montignoso, com’è noto, ha una sua tradizione nella ricerca di linguaggi espressivi di vario tipo (come musical, concerti, teatro, eventi culturali, indirizzo artistico), coniugati in modo trasversale nelle varie discipline in modo da concorrere alla formazione della personalità e della capacità relazionale degli alunni, anche e soprattutto in una visione di inclusività ed integrazione delle loro diverse abilità e competenze. Nell’istituto, aperto a un ventaglio quanto mai variegato di iniziative e stimoli volti a trasformare gli alunni in veri attori del proprio processo formativo e, in prospettiva, in futuri cittadini consapevoli, ha trovato naturale collocazione questo innovativo progetto, il cui valore educativo consiste nel dare ai ragazzi la possibilità di vivere un’esperienza per loro nuova, articolata in una fase teorica ed in una pratica.

Gli alunni delle classi seconde dell’indirizzo artistico realizzeranno infatti un cortometraggio, sotto la guida di Linda Fratini e insieme a molti professionisti del settore: sarà per loro una preziosa occasione per capire come nasce e si realizza una vera e propria opera cinematografica, svolgendo un ruolo attivo ed esprimendo capacità e potenzialità in un contesto di collaborazione e di condivisione. Un progetto quindi, ’Videosognando…a scuola’, che rappresenta davvero qualcosa di innovativo e di creativo nel percorso di crescita dei nostri ragazzi, in una fase della vita così delicata e significativa come l’adolescenza, in cui si avverte più che mai l’esigenza di stimoli positivi e socializzanti".