Vicenda ’Don Euro’ Sospeso lo sfratto Morini potrà restare in casa fino a marzo

Va in scena un’altra puntata della vicenda di Luca Morini, soprannominato don Euro. La Corte d’Appello di Genova ha confemato la sospensiva dello sfratto della casa di Marina di Massa. L’ex prelato potrà quindi restare nell’abitazione di proprietà della Diocesi di Massa Carrara fino all’udienza fissata per fine marzo 2024. Lo sfratto era stato intimato a Morini appena insediato il nuovo vescovo, monsignor Mario Vaccari. Il tribunale di Massa, lo scorso dicembre, aveva deciso che la decisione della Diocesi era fondata e Morini doveva lasciare l’abitazione. La legale di Morini, Gemma Montaruli, si era opposta a tale decisione ed era ricorsa in Appello. Intanto la sentenza di Massa era stata ’congelata’ (la data del rilascio dell’abitazione era stata fissata per maggio), in attesa dell’esito di Genova.

La Corte d’Appello ha confermato la sospensiva, in attesa dell’udienza che si terrà a inizio primavera del prossimo anno dove verranno discusse le motiazioni che hanno portato all’appello.

Questa decisione arriva dopo che, sotto l’aspetto penale, era stata ridotta la pena a 6 anni in Appello, contro i 7 e mezzo avuti in primo grado per l’ex parroco di Massa, Avenza e Caniparola (Massa Carrara): i giudici liguri, lo scorso 16 giugno, l’avevano ritenuto colpevole di estorsione ai danni dell’ex vescovo della diocesi di Massa, Carrara e Pontremoli, Giovanni Santucci. Le accuse di sostituzione di persona sarebbero in gran parte cadute, soprattutto perché prescritte. In primo grado venne assolto sia dalle accuse di autoriciclaggio che da quelle di cessione di droga. La legale Montaruli ha già promesso ricorso in Cassazione.