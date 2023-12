Viale Zaccagna, proteste per degrado e pericoli

Viale Zaccagna nel mirino delle proteste. In tanti puntano il dito contro i camion e denunciano sporcizia a ogni angolo della strada provinciale 48 del Mare. Una delle arterie principali che collega mare e monti, sede di varie aziende e cerniera fra il litorale e la zona industriale. Tuttavia la strada è un colabrodo e su questo punto sono diversi i cittadini che parlano di danni alle proprie auto a seguito del passaggio sul tratto provinciale, "rese vittime di veri e propri crateri al centro della strada - alza la voce un residente -, creati anche dai vari trasporti eccezionali e dai mezzi pesanti. Per non parlare delle ore di punta. Alle 17 quando tutti escono dal lavoro qui ci sono file di tir e auto incolonnati. Non si vede mai un vigile, ma la zona è pericolosa". Mettono sul tavolo il decoro urbano e chiedono che venga effettuata una pulizia ai bordi della carreggiata visto che da tempo sono presenti rifiuti di ogni tipo "nonostante a pochi metri di distanza ci sia la sede di Nausicaa, la multiservizi la partecipata del Comune addetta appunto al decoro - sottolineano alcuni cittadini -. Chiediamo una maggiore tutela di questo tratto anche con ulteriori bidoni. Inoltre è necessario un controllo degli agenti di polizia municipale perché il traffico è davvero pericoloso, oltre che le telecamere per i furbetti".