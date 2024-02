Viale Zaccagna è industriale . Ok la variante per Baker Hughes. Cambio d’uso anche per Area

Semaforo verde del consiglio comunale alla variante Nausicaa-Baker Hughes. La variante va a chiudere un cerchio iniziato con il progetto di spostamento di Nausicaa da Viale Zaccagna alla palazzina Mangiarotti di Imm, acquistata dalla partecipata. Il piano sarà completato con la prossima vendita dell’attuale sede di Nausicaa a Baker Hughes. Per permettere però quest’ultima fase è servito un passaggio in consiglio comunale per il cambio di destinazione d’uso del fabbricato da servizi pubblici ad attività industriali, come del resto è classificata la restante parte dell’area di viale Zaccagna.

La delibera sulla variante illustrata dall’assessore all’urbanistica Moreno Lorenzini, è passata con 14 voti favorevoli, 7 contrari e 1 astenuto. Compatte le forze di maggioranza, che hanno dato il benestare all’intera operazione, ritenuta una soluzione ottimale in grado di portare benefici. "Avevamo un’esigenza politica: trovare una soluzione a Imm – ha spiegato il capogruppo del Pd Gianmaria Nardi –. Baker Hughes è un motore fondamentale dello sviluppo. Chiaro che la destinazione nuova sia industriale perché quella è un’area industriale e Nausicaa rappresentava un’eccezione".

Concetto ribadito anche dalla consigliera Alberta Musetti, che ha ricordato garanzie per sviluppo e potenzialità. "Sono stati messi insieme tutti gli obiettivi – ha aggiunto Guido Bianchini – tamponando il problema Imm, consolidando Nausicaa e ancorando un’azienda importante come Baker Hughes ancor più sul territorio". A storcere il naso sulla procedura di vendita, sono state le opposizioni. Matteo Martinelli ha parlato di ‘perplessità’ rispetto alla valorizzazione dell’immobile di viale Zaccagna, mentre per Filippo Mirabella si tratta di un’operazione ‘poco chiara’. "In questa vicenda la procedura di evidenza pubblica c’è stata – ha commentato Andrea Vannucci - ma è andata deserta e sulla mancanza di risposte si è fatta una trattativa privata, ma non alle stesse condizioni della gara". Simone Caffaz ha espresso disappunto sull’assenza di dibattito, citando argomenti come sviluppo, attività produttive, termini economici e occupazionali. Il consigliere ha poi parlato di un consiglio ridotto alla funzione di ratificatore. Proprio sul tema occupazionale, rapido passaggio di Massimiliano Bernardi e Matteo Martinelli. Se il primo ha ricordato che ‘in quell’azienda ci sono ben pochi lavoratori di Carrara quindi non c’è ricaduta vera sul territorio’, Martinelli ha ricordato l’allarme lanciato dai sindacati. "Quando arrivò Baker Hughes si parlò di una reale alternativa occupazionale al lapideo – ha aggiunto – però ricordo che i sindacati stanno lamentando situazioni preoccupanti tra occupazione diretta e i numeri enormi di manodopera indiretta senza tutele".

Il consiglio ha poi votato anche altre quattro varianti: la parte pubblica dell’ex Cat di Avenza che passa dai servizi pubblici alle attività direzionali per i privati, con l’intenzione dell’amministrazione di venderle. L’area retroportuale, attualmente area di deposito, viene resa disponibile per attività industriali a patto di inserire una fascia di rispetto per le abitazioni residenziali. Al riguardo è previsto l’inserimento di una barriera antirumore di 5 metri e alberature per mantenere la giusta distanza tra i fabbricati. Lavori anche a Nazzano con la costruzione da parte di privati, di immobili per uso residenziale. Le opere di urbanizzazione, compresi parcheggi e area verde, saranno poi cedute al Comune. Infine una variante su alcuni immobili dentro il cimitero di Turigliano.