"Viale Galilei nel degrado e la giunta rimpalla"

Italia Viva interviene sul degrado dell’area artigianale di viale Galilei, e lo fa per bocca del suo coordinatore Leonardo Buselli. "L’assessore Carlo Orlandi sosteneva che l’area non era del Comune – scrive Buselli – ma che era un’area privata. Eppure nel bilancio sono stati stanziati 500mila euro per le opere di urbanizzazione di quell’area". PArlando di inadeguatezza della giunta, Buselli ricorda che durante l’incontro con Arrighi a Battilana aveva posto il problema del degrado dell’area, con strade piene di buche e un furgone imbottito di spazzatura. "Avevo chiesto alla sindaca se c’era un progetto per la riqualificazione dell’area artigianale, ma non aveva risposto, forse perché non conosceva né dove fosse la zona artigianale, né dove fosse viale Galilei, e nemmeno se nel bilancio 2023 -25 vi fossero risorse ad hoc. L’ assessore Moreno Lorenzini aveva condiviso la proposta di effettuare un sopralluogo, ma Ornadi sostenne che era privata. La tragedia è che nessuno dei tre politici sapesse del finanziamento. Un comportamento che non trova spiegazioni, per cui chiediamo alla sindaca come mai era così impreparata. Tutto questo misura il fallimento politico e di comunicazione degli assessori Lorenzini e Orlandi".