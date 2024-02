"Viale della Stazione nel caos completo"

Viale della stazione nel caos. La denuncia è del consigliere comunale di opposizione Ivo Zaccagna, che mette in evidenza una serie di criticità attuali dell’arteria che collega il centro città alla stazione ferroviaria, anche in vista dei possibili sviluppi futuri proprio all’intersezione con via Carducci, dalla realizzazione di Casa e ospedale di Comunità fino ad arrivare alla variante Aurelia che si innesterebbe comunque poche centinaia di metri più in là, in pratica di fronte al carcere.

"Ogni giorno passare in viale della Stazione diventa un’odissea – incalza Zaccagna –, è evidente che in questa strada devono essere ripensati sia la viabilità sia il piano della sosta. Gli stalli auto non sono sufficienti, nonostante in passato sia stata cancellata la pista ciclabile ancora utilizzata come parcheggio. Molti, incivili, lasciano il proprio mezzo lungo la carreggiata rendendo viale della Stazione un imbuto strettissimo che mette in crisi il traffico, soprattutto quando devono passare i bus il cui numero è aumentato visto che proprio alla stazione è stato realizzato il capolinea. Un caos totale dove mancano controlli e sanzioni: è difficile vedere dei vigili presenti a multare le auto in sosta selvaggia e a regolare il traffico". Criticità che si sommano a una realtà fatta di uffici pubblici, come il Centro per l’impiego, e soprattutto alle scuole. "Gli studenti sono a rischio quando attraversano la strada e proprio in prossimità delle scuole i casi di parcheggi selvaggi aumentano a dismisura creando una grave situazione di pericolo – continua Zaccagna -. In tutto ciò non possiamo anche non notare il degrado che regna in vari tratti del viale: marciapiedi dissestati, foglie che intasano le fognature, la mancanza di cestini per raccogliere la spazzatura o le deiezioni dei cani". "Cosa succederà quando il carico del traffico aumenterà per la realizzazione della Casa di comunità e della variante Aurelia?".