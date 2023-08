Viaggio nella musica a Massa: ricordo di Bernardini, patron della Bussola

Ricordando Sergio Bernardini, si è tenuta sulla Terrazza luminosa una serata con big del settore. Di scena anche Marco Mingardi, campione del talent show di Canale 5 Tu si che vales, che ha incantato tutti insieme al maestro Andrea Caciolli. Introduzione del giornalista Enrico Salvadori, poi l’intervento del professor Alessandro Volpi, che ha ripercorso la storia della musica italiana attraverso la memoria di Bernardini, personaggio clou per molti artisti italiani e patron della famosa Bussola di Focette. Un viaggio nella storia della musica a 360 gradi, voluta dai proprietari della famosa terrazza, Maurizio Di Emidio e Margaret Gilmour. "Il 3 ottobre saranno 30 anni senza Sergio e lo omaggeremo - ha detto Salvadori - Come La Nazione Versilia facemmo uno speciale di 24 pagine per il ventennale e ce lo stanno richiedendo tutt’oggi". Di Emidio ha riservato poi una sorpresa agli ospiti: la presenza di Marco Mingardi che ha imitato tantissimi artisti accompagnato dal maestro Caciolli. Mingardi ha proposto un assaggio di quella che sarà la “Sera dei miracoli“ in programma il 2 settembre alla Terrazza luminosa. Gran finale con la partecipazione di Marisa Rubini e le sue barzellette, poi il dopocena e un brindisi.

Angela Maria Fruzzetti