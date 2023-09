Viaggio nel tempo Vinili e Vespe in piazza

Piazza Aranci travolta dalla passione per il vinile di centinaia e centinaia di persona che durante la giornata di sabato hanno visitato la mostra mercato “Massa a 33 Giri”. Dai collezionisti giunti dalle città vicine fino ai giovani che hanno curiosato tra i dischi fino a tarda sera: una passione che attraversa tutte le generazioni.

Il tema di questa edizione organizzata dall’associazione Centro commerciale naturale Massa da Vivere il tema erano i favolosi anni ‘70 e alcuni negozi e locali hanno accolto i clienti con divertenti e colorati outfit, persino parrucche. Lo stesso look che ha indossato la Tanta Brass Gang, band che ha suonato tante famose hits. L’evento – organizzato con il sostegno di Confcommercio Lucca e Massa Carrara, Confimpresa Master Formazione, PiùMe, Hotel La Bussola, Servizi Industriali srl e azienda agricola Cantarelli – chiude la rassegna “Un’estate da vivere” organizzata dal Ccn.

"Facendo un bilancio delle tante giornate di festa, tra cui “La notte dei bambini”, delle promozioni estive e delle iniziative come il trekking urbano gratuito di Antonella Aurora Manfredi di Controvento Trekking e Storia – dice Elisabetta Zanetti presidente dell’associazione – siamo veramente felici di avere fatto conoscere, vivere e apprezzare a sempre più persone il nostro meraviglioso centro storico e le sue attività".

Oltre alla fiera c’erano diversi eventi collaterali, un dj set in piazza Aranci di Contatto Radio Popolare Network di dischi in vinile con Bud Lee DJ e tante persone hanno ascoltato divertite i curiosi aneddoti raccontati nella Sala della Resistenza a Palazzo Ducale nell’incontro “Incredibili cover anni 60-70” con Alessandro Volpi e Federico Bogazzi. In piazza Aranci il gazebo del Festival Jazz MutaMenti e di Contatto Radio Popolare Network radio ufficiale dell’evento, la Biblioteca Civica Giampaoli con parte dei libri sulla musica e dei vinili disponibili nel loro catalogo e le mitiche vespe del Vespa Club Massa. Per il quarto anno l’edizione è un omaggio alla memoria di Mauro Baldini, che ha contribuito a realizzare la prima edizione. La rassegna “Un’ estate da Vivere” è realizzata con il sostegno dei soci aderenti al centro commerciale naturale e il Comune di Massa e il patrocinio della Provincia per l’evento collaterale “Incredibili Cover” di “Massa a 33 giri”.

Irene Carlotta Cicora