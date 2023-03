Viaggio nel mondo del formaggio Incontri della Condotta Slow Food

La Lunigiana ha un patrimonio enogastronomico di assoluto prestigio. Siamo un territorio ricchissimo di biodiversità, che esprime nella cucina e nelle sue tipicità tutto il proprio valore. La Condotta Slow Food Luniapua, nel suo percorso di rinnovamento, ha iniziato e messo in essere una serie di iniziative, il cui scopo è quello di contribuire alla crescita del valore lunigianese di tutte quelle piccole attività agricole e non, che nella loro quotidianità difendono il territorio, conservando tradizioni, cultura e valori che Slow Food stessa, da sempre, pone come base del proprio pensiero.

"In questo cammino – spiega il gruppo – le nostre attività vogliono contribuire a creare un movimento consapevole, ben consci che le diversità siano un valore aggiunto alla cultura personale e alla crescita di tutto il territorio lunigianese. Da alcuni mesi stiamo portando avanti una serie di incontri conviviali targati slow food, dove gli associati hanno la possibilità di scambiarsi esperienze e allo stesso tempo conoscere personalmente le aziende, la loro storia e i loro prodotti, che spesso si faticano a trovare nella distribuzione convenzionale. Abbiamo pensato e organizzato corsi, che avranno come primo argomento il mondo del formaggio e saranno il preludio di altre iniziative mirate su singole realtà".

Domani e lunedì 27 marzo, a Podenzana, grazie alla sensibilità dell’amministrazione comunale e del sindaco Marco Pinelli, comincerà questa avventura. "Come presidente della Condotta Slow Food Luniapua - aggiunge Matteo Podenzana (nella foto) - tengo in particolare modo a ringraziare gli associati che stanno dimostrando una fame di sapere oltre ogni mia aspettativa, il comitato, che sta lavorando ogni giorno al mio fianco per poter contribuire alla riuscita delle iniziative e le amministrazioni comunali che stanno dando la loro disponibilità alla realizzazione dei nostri progetti".