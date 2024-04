Viaggio di esplorazione con il “Giardino del coaching“

Un viaggio di esplorazione alla scoperta di noi stessi. Sono due gli appuntamenti in programma del Giardino del Coaching di Giovanna Leverotti. Si tratta di incontri pensati per coltivare per aiutare le proprie a incentivare le proprie aspirazioni e prendersi cura del benessere e dello sviluppo personale e professionale. Un progetto che nasce dal desiderio di poter accompagnare le persone verso la ricerca del loro benessere e quindi di una realizzazione nella vita. Il primo incontro è in programma sabato 27 aprile con un evento al Piccolo Casale dei Ronchi a Massa, seguito da un secondo appuntamento il sabato successivo, 4 maggio, con un evento ad hoc online sulla piattaforma Zoom.

Sono ancora aperte le iscrizioni al secondo appuntamento online, con termine ultimo fissato per il 2 maggio. Il Giardino del Coach nasce da un’idea di Giovanna Leverotti che, dopo aver conseguito la Laurea in Economia e Commercio, ha deciso di intraprendere un percorso legato alle tematiche sullo sviluppo delle risorse umane e sull’orientamento alle scelte professionali. Una passione che ha condotto poi alla seconda Laurea in Scienze e Tecniche della Psicologia del lavoro, specializzandosi nel ‘Coaching’ e iniziando un percorso che ha portato poi alla nascita del ‘Giardino’.