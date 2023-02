Viaggio di 55 km per una ricetta L’odissea di una 85enne massese

Anziana di 85 anni costretta a farsi 55 chilometri per raggiungere ilsuo medico curante. Da Massa fino a Pontremoli, anche per una semplice ricetta. Lo scrive il consigliere di Forza Italia Stefano Benedetti (nella foto) agli onorevoli Alessandro Amorese e Deborah Bergamini e al consigliere regionale Marco Stella, e per conoscdenza al governatore Eugenio Giani. "In provincia e soprattutto a Massa, gli attuali medici di famiglia hanno raggiunto il massimo dei pazienti previsti per ogni singolo cittadino e tutti coloro che si recano al Cup, perché il proprio medico è andato in pensione o peggio ancora è deceduto, non hanno nessuna possibilità di ottenere un nuovo medico, venendo privati del servizio sanitario, per loro e per i cari, anche se nel nucleo familiare sono presenti anziani e bambini e la cosa mi sembra essere gravissima. Proprio in questi giorni una anziana signora malata e bisognosa di cure, trovandosi nell’impossibilità di avere un medico curante e quindi nella condizione di non poter effettuare le necessarie prenotazioni per visite specialistiche e analisi, grazie al figlio che lavora all’interno dell’ Asl è riuscita ad ottenere il nuovo medico di famiglia però a Pontremoli e ciò grazie ad un colpo di fortuna. Quali disagi dovrà affrontare questa donna anziana per recarsi a Pontremoli dal medico tutte le volte che avrà bisogno? Ci sono altri casi di famiglie intere massesi con a carico figli piccoli, alle quali l’Asl ha negato il proprio diritto a curarsi per lo stesso motivo: carenza di personale medico.

"Pensate invece – prosegue – alle persone anziane, portatori di handicap, pensionati al minimo, pensionati sociali, disoccupati che usufruiscono dell’esenzione dal ticket, che trovandosi in questa situazione, dovrebbero rivolgersi alle strutture private e ovviamente non possono farlo, perché vivono una condizione di povertà che non gli permette di pagare le prestazioni sanitarie private. Non posso esimermi dal polemizzare con Eugenio Giani e la Regione, sicuramente i primi e i soli reasponsabili di questa scellerata situazione che mette anche a repentaglio la vita delle persone. Considerato che tra le cause di questa situazione ci sono sicuramente il numero chiuso alle università di medicina e l’Asl che non assume in proporzione ai medici che vanno in pensione o muoiono, la responsabilità deve essere addebitata unicamente alla Regione. Vi chiedo di intervenire ognuno per le proprie competenze per stimolare il governo e la Regione ad individuare soluzione urgenti".