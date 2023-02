Viaggio degli studenti tra i banchi ricchi di prodotti a Km Zero

Al mercato di Campagna Amica Coldiretti, ogni mercoledì, al Largo Matteotti vicino al monumento della Resistenza di Cascella, il ‘carciofo’ dei massesi, dalle 8 alle 13, si possono trovare tantissimi prodotti locali di stagione e a Km0. La Fondazione Campagna Amica nasce nel 2008 e ha come obiettivo proprio quello di dar valore al nostro settore primario, a sostenerla è la Coldiretti, acronimo di Coltivatori Diretti, la Confederazione Nazionale di questi lavoratori.

Qui si può fare la spesa nel cuore della città e scegliere tra frutta e verdura di stagione, pane, vino e olio delle nostre colline, prodotti delle api, formaggi e insaccati, pesce dei nostri mari appena pescato e anche fiori particolari come la sterlizia! La curiosità di capire come si può essere più sostenibili e inquinare meno, mangiare più sano e sicuro a prezzi contenuti, ci ha portato per ben due mercoledì in città a conoscere direttamente i Coltivatori. Si sono resi subito disponibili a essere intervistati, a presentarci i loro prodotti calorosamente e felici di farci vedere le loro delizie! Ci siamo divisi in gruppi, ognuno con un prodotto di riferimento: il fagiolo di Bigliolo cioè la ‘carne dei poveri’, i funghi, il principe dei boschi, le castagne, il frutto dell’albero del pane, le arance, la cipolla massese, il miele, primo dop e biodop in Italia, i cardi, a Massa detti “gobbi” per la particolare coltivazione sdraiati e incartati, e il vino di Candia con le sue divine varietà. Peccato che per alcuni prodotti non era più stagione! Ma un banco ci ha molto incuriosito: quello della signora dei fiori ‘uccello del Paradiso’.

Ben felice di raccontarci della sua passione per questo particolare fiore dal nome difficile ‘Sterlizia’ o ‘Strelizia’ dai petali arancioni, che fiorisce fra marzo e maggio, ci ha detto che ha iniziato a coltivarlo nel 2011, ma sono solo cinque anni che la troviamo qui in Largo Matteotti. Abbiamo condiviso a casa questa esperienza e scoperto che ognuno di questi prodotti ha una sua ricetta tradizionale dai taglierini nei fagioli, al risotto con i funghi, al castagnaccio, le vitaminiche spremute e gustosissime crostate con le arance, e poi il soffritto con la cipolla massese, il miele è già buono così com’è, i gobbi fritti, e il tutto annaffiato dall’ottimo vino di Candia! Noi ringraziamo ancora i signori di Campagna Amica per il loro importante lavoro e la loro disponibilità.