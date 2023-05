Viaggio d’arte I colori del ’Manifesto cubano’

Amanda Paiotti presenta ’Il Manifesto Cubano’ al Museo “Ugo Guidi 2” di Massa. Di mestiere fa l’imprenditrice e conduce l’omonima impresa Amanda Paiotti srl, leader nel settore lapideo apuo-versiliese per la lavorazione degli interni nei super yacht della cantieristica navale. La sua passione però è, da sempre, l’arte.

Tramandata dal padre Mario Paiotti già stimato geologo negli anni ’60, grande ammiratore e amico dei più importanti scultori dell’epoca e che ha cercato, da sempre e in ogni modo, di valorizzare qualsiasi forma di arte. La mostra dedicata a “El Cartel Cubano” (cioè “Il Manifesto Cubano”) è rappresentata da una selezionata parte della Collezione di Mario Paiotti che la figlia Amanda ha amorevolmente conservato e implementato nel tempo. "Sono cresciuta con l’immagine delle bianche cave che incidono i fianchi delle magnifiche Alpi Apuane. Davanti ai miei occhi il marmo che da lì veniva estratto. Di questo impressionante dono della natura ne ho fatto il mio mestiere e la mia ragione di vita. Al contempo, in una sorta di imprescindibile connubio, sono nati l’amore e la passione per qualsiasi forma artistica e per questo ho deciso di realizzare un progetto che unisse la mia creatività al mondo dell’arte – spiega – La mostra del Manifesto Cubano, da me fortemente voluta proprio per questo passionale impulso per ogni profilo d’arte che mi ha da sempre pervaso, vuole essere non solo un affettuoso tributo a mio padre Mario, che per primo ha conosciuto l’impronta degli artisti d’oltreoceano, ma anche un’occasione di condivisione con il pubblico, con la certezza che possa apprezzare questo arcobaleno di colori e di grafica eccelsa con cui gli autori cubani ci hanno deliziato soprattutto nella seconda metà del ‘900. Quando i colori creano emozioni vorremmo ammirarli all’infinito, questo è quello che suscitano in noi i “Carteles Cubanos”, bagliori esclusivi e unicità di tratto che ci avvolgono in uno stato di estasi. È la magia della grafica cubana, attraverso i magnifici colori dei “manifesti“, tra cultura, cinema e poesia nell’atmosfera dei fantastici anni settanta".

La mostra “Il Manifesto Cubano” è concentrata nel mese di maggio da oggi al 21 e dal 26 al 28. E a giugno il 3 e 4, orario a ingresso libero 17-19. L’inaugurazione avverrà oggi pomeriggio alle 18.45 , tra l’altro con recita di liriche del poeta cubano José Martí da parte di Marilena Cheli Tomei e della stessa Amanda Paiotti per la parte in spagnolo. Presenza sul palco, oltre che per la già citata Amanda Paiotti promotrice e curatrice della mostra insieme a Emanuela Manfredi, anche per il presidente onorario Museo “Ugo Guidi 2“ Vittorio Guidi, il presidente Mario Locatelli, il direttore Clara Mallegni, lo scrittore e critico d’arte Lodovico Gierut, il console provinciale del Touring Club Walter Sandri. Non mancherà un accompagnamento musicale e concerto dal vivo di musica cubana con “Francesco Birardi y Contrabanda”.