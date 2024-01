Viaggio da 25mila chilometri sbarca sul piccolo schermo

Gli Amici di San Caprasio e il Vespa club di Aulla hanno organizzato la presentazione del libro ‘La prima Vespa non si scorda mai’, scritto da Paola Scarsi, giornalista, fotografa, motociclista. Il libro raccoglie tante storie di vita vissuta con la Vespa, tutte coinvolgenti e emozionanti. A parlare sono viaggiatori, collezionisti, artisti, piloti, scrittori, attori. Con l’autrice Paola Scarsi c’era anche un ospite un po’ speciale, Andrea Delsoldato, uno dei protagonisti del libro. Il giovane, originario di Scorcetoli, frazione di Filattiera, con alle spalle una laurea in Scienze ambientali all’università di Parma e anni di lavoro per una grande azienda, ha preso il coraggio a due mani, si è licenziato ed è partito in Vespa. Un viaggio emozionante e avventuroso con destinazione il Bangladesh, per conoscere la bambina che ha adottato a distanza. Domani alle 12.20 all’Ora Solare, il programma condotto da Paola Saluzzi in onda su Tv2000, ci sarà una puntata dedicata alla Vespa, con Giancarlo Fiorucci, presidente del Vespa club di Santa Marinella, che ha una collezione di Vespa punto di riferimento per il cinema che le utilizza per film e fiction, la giornalista Paola Scarsi che presenterà ancora il suo film e Andrea Delsoldato, che racconterà il suo viaggio di 25mila chilometri, da Parma verso il Bangladesh.