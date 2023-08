Viaggio artistico nella natura Mostra-tributo a Giò Guerri

CARRARA

Una metafisica memoria che si consuma nella malinconia del tempo che passa. Questo il messaggio che traspare dalle opere di Giò Guerri presentate a Palazzo Binelli in occasione della mostra ’Dipinti, disegni, incisioni e sculture di Giò Guerri’ a cura di Giovanna Riu e promossa dall’Associazione artistico culturale al femminile ’Insieme è... di più’. Un tributo emozionale e sincero che celebra la sensibilità dell’artista, scomparsa un anno fa, verso la quotidianità della vita e su quelle piccole e poetiche cose che silenziosamente ne compongono lo scorrere. Nature morte, paesaggi e tanto mare: l’arte di Giò Guerri si sofferma su quei soggetti che passano inosservati nella vita frenetica della città, insegnandoci a fermare il nostro sguardo, almeno per alcuni istanti, verso una palla che gioca con le onde in riva al mare, o su una bicicletta rossa che, malinconica, aspetta il suo passeggero sulla spiaggia. E proprio questo è il file rouge della sua ricerca di hopperiana memoria, un’effimera presenza che cristallizza il suo essere nel mondo. "Il suo linguaggio – scrive Giovanna Riu nel testo critico della mostra – presuppone lunghi passaggi, attese. A chi guarda le sue opere resta il regalo del viaggio da un’opera all’altra, lasciandosi invadere dalle emozioni e appropriandosi di se stessi". Con tali sensazioni è così possibile riabbracciare l’artista e rivivere il messaggio di un’amica fragile, sensibile e ironica che invita a riconoscere la poesia anche negli attimi più sfuggenti. "Il suo nucleo lirico più profondo - scrive ancora la curatrice - è legato alla nostalgia e alla solitudine, quella esistenziale, quella che tocca solo chi sente la finitezza dell’essere umano e prova commozione per la bellezza che impedisce le parole". La mostra, aperta fino a sabato, sarà dunque l’occasione per riscoprire tale delicata suggestione e comprendere l’arte di Giò Guerri, che non è mera riproduzione del reale ma la rappresentazione di un sentimento. "Giò era il mare – ricorda l’amica Maria Rita Dolfi dell’Associazione Artemisia –, sempre in movimento alla ricerca di nuovi stimoli artistici. Traeva sempre ispirazione da famiglia e amici ma amava anche riflettere sulla malinconia della solitudine".

Francesco Marinello