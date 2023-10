Viaggio alle origini dei conflitti

Oggi alle 16 al Castello di Santa Caterina, in Comune di Licciana Nardi, dopo le melodie del Coro Lunigiana diretto dal Maestro Primo Ceccarelli e dopo i saluti di Luigi Ferrari, presidente del sodalizio musicale, sarà presentato il libro “In volo su Versailles - La conferenza di pace, un’eredità di conflitti“ (Ed. S. Termanini), presente l’autore Pietro Pistolesi, Generale di corpo d’armata dell’Arma dei carabinieri, militare di carriera che ha retto incarichi di comando di vertice sia in Italia che all’estero, occupandosi sempre di tematiche attinenti missioni di pace internazionali, asilo e immigrazione. Ci saranno poi Franca Amoretti, peacekeeper a Hebron, Albania e Kosovo e Stefano Termanini, editore di Genova. L’opera parte dalla Conferenza di Versailles 1919, dopo il primo conflitto mondiale, ricostruirne lo svolgimento, le conseguenze, raccontandoci quali ne siano stati i temi caldi lasciati irrisolti. Traccia inoltre il ritratto dei suoi interpreti principali e secondari, dipanando il dedalo di piste fatte di rancori, odi, vendette che uniscono in realtà le due guerre che hanno caratterizzato il secolo scorso. A Versailles s’incontrarono i vincitori della Grande Guerra e i grandi del mondo con la partecipazione del grande economista Keynes per il quale "il risultato della Conferenza fu modesto, se non meschino". Dopo il sanguinoso primo conflitto mondiale, i popoli dell’epoca avvertivano che la Conferenza di Versailles poteva rappresentare l’occasione a lungo attesa: il punto di svolta per dare al mondo regole tali da scongiurare altre guerre. Ma i troppi interessi e tematiche che furono presentati all’appuntamento internazionale fecero precipitare il principio della “autodeterminazione dei popoli“. Un’opera che dà la chiave di lettura per comprendere le dinamiche degli attuali conflitti.

Roberto Oligeri