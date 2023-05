Viaggio alla scoperta delle letterature straniere del Novecento

Oggi alle 18 Dickens Fellowship e Spazio Alberica propongono nella sede Dickens di piazza Alberica un incontro sulle letterature straniere del ’900. L’idea nata da Marzia Dati, presidente della filiale italiana della Dickens Fellowship, è stata accolta con entusiasmo da Spazio Alberica. "In questo periodo difficile – spiega Dati – emerge sempre più la necessità di un dialogo tra culture e di uno spazio di riflessione in cui confrontarsi. Conoscere il Novecento ci permette di comprendere alcuni nodi cruciali del presente. Sono molto felice che Spazio Alberica abbia condiviso la nostra proposta, che è una dimostrazione concreta e fattiva di rete tra associazioni culturali che operano sullo stesso territorio". L’incontro di oggi si intitola ‘Voci dal regime, echi dall’esilio. Sulla letteratura spagnola durante il franchismo’. Ne parlerà la docente dell’università di Pisa, Angela Moro, che tenterà di rispondere a domande ‘Come si scrive quando la libertà di espressione deve fare i conti con il bavaglio della censura?’, attraverso le parole di due insigni scrittori spagnoli del Novecento: Miguel Delibes e Max Aub, autori, rispettivamente di ‘Cinco horas con Mario’ (1966) e ‘La verdadera historia de la muerte de Francisco Franco’ (1960). Le loro opere tratteggiano un affresco della Spagna della dittatura e dell’esilio attraverso l’atipico compianto funebre di una vedova durante la veglia al marito defunto, nel primo caso, e la vita di un intraprendente cameriere messicano alle prese con l’arrivo dei chiassosi e inconcludenti esuli repubblicani spagnoli, nel secondo. Grazie al ricorso a un’ironia che spariglia qualsiasi semplificazione e che getta uno sguardo agrodolce sulle tragedie del secolo breve, questi testi illuminano, in maniera complementare, due strategie di sopravvivenza alle ombre, lunghissime e tetre, della guerra civile.