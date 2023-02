Viabilità lungo la Foce Partono i lavori a Ortola

Nuovo look per via Foce: "Finalmente – esordiscono Pier Luigi Basteri e Marco Battistini – qualcuno ci ha dato ascolto. Sono anni che chiediamo un minimo di attenzione verso questa frazione, Ortola, e in particolare sul tratto di via Foce che l’attraversa con tutte le difficoltà e i problemi connessi alla sicurezza. Abbiamo visto i macchinari al lavoro e siamo veramente contenti. Questo tratto di via Foce finalmente sarà asfaltato. Da anni ci battiamo per questa strada e sono state raccolte, qualche anno fa, un migliaio di firme consegnate all’ex sindaco Volpi". "Come categoria di commercianti – afferma Basteri, titolare del negozio di frutta e verdura – intendo ringraziare l’amministrazione e in modo particolare l’assessore Ronchieri che, venuto a conoscenza della nostra battaglia, ci ha sostenuto portando le nostre istanze al sindaco Persiani. Nella petizione, oltre al rifacimento del manto stradale, ridotto a colabrodo, abbiamo inserito la nuova segnaletica, sia orizzontale che verticale, e i dissuasori di velocità in prossimità degli attraversamenti pedonali. Non sono mancato gli incidenti, anche gravi".

Come da calendario del Piano asfalti del Comune, via Foce sarà riqualificata. Battistini e Basteri affermano che si tratta di un intervento richiesto da anni da molti residenti e commercianti della zona di Ortola, titolari dei negozi che si affacciano su via Foce, una strada molto trafficata. "Questa strada è una pista da corsa – osservano i residenti –. Il traffico è aumentato e i mezzi sfrecciano ad alta velocità mettendo a rischio l’incolumità delle persone". Gli automobilisti non considerano che stanno attraversando un centro abitato e nessun cartello indica di ridurre la velocità. E non esiste neanche il cartello che indica il nome della frazione Ortola.

Angela Maria Fruzzetti