"Viabilità ko, danno per il turismo" E la Provincia finisce sotto accusa

Vegetazione che copre intere carreggiate, manto stradale dissestato, piccole frane alimentate dalle acque non regimate a causa dell’occlusione delle cunette. Situazioni segnalata dal consigliere di maggioranza di Podenzana, Franco Brasili, in una lettera aperta al presidente della Provincia Gianni Lorenzetti. "Nel periodo estivo è diventata quasi rituale la protesta dei territori della Lunigiana riguardo alla manutenzione delle strade che – scrive il consigliere comunale – sono vitali per il nostro sviluppo. Ancora una volta, siamo qui a sottolineare che le già scarse risorse provinciali dovrebbero essere egualmente distribuite per soddisfare le esigenze di tutto il territorio".

L’incuria delle strade è un fattore di forte criticità per le presenze turistiche estive, soprattutto in corrispondenza dei siti con maggior presenza di attività ricettive, com’è il caso della strada provinciale SP 20, che conduce a Montedivalli per poi svalicare a Novegigola nel vicino Comune di Tresana, disseminata di ristoranti che attirano flotte di buongustai ed amanti dei panigacci. Dalle condizioni della SP20, al ponte sulla SP13 ceduto ormai vent’anni fa con conseguente restringimento della corsia. E’ dura l’invettiva di Brasili contro Lorenzetti: "Fin dal suo primo insediamento a Palazzo Ducale nel 2016 la sua gestione politica ha disatteso puntualmente le promesse fatte agli amministratori locali della Lunigiana per un maggiore supporto nella gestione del territorio".

Una Lunigiana lasciata in coda, a giudizio di Brasili, sul tema della viabilità provinciale: alle sollecitazioni di un maggiore impegno economico sulla manutenzione, anche per prevenire problemi di sicurezza per i cittadini, la Provincia avrebbe sistematicamente risposto con la mancanza di risorse. "Questo esempio di politica miope – prosegue – alla fine si concretizza nel dissesto costante di un territorio più geologicamente fragile in cui la mancanza di manutenzione a costi limitati si trasforma in cedimenti strutturali di ben più alta portata dal punto di vista finanziario". Il Comune di Podenzana ha sollecitato la Provincia ad intervenire mettendo anche in guardia sull’opportunità di non sovrapporre gli interventi sulle strade con l’avvio del completamento della regimazione idraulica nell’argine del Magra e la riqualificazione nella frazione Bagni, finanziata dalla Regione con 750 mila euro. "Si correrebbe il rischio – fanno sapere da palazzo civico – di avere diversi semafori ad ostacolare la circolazione nel periodo di massima affluenza turistica".

Michela Carlotti