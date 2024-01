Via Vignaletta nel degrado: "Servono più controlli"

Non c’è pace per via Vignaletta, la stradina al centro di Massa “discarica” della movida che collega via Cavour a via Delle Mura nord. A rinnovare la denuncia è il consigliere comunale, Daniele Tarantino, contattato dai residenti per il susseguirsi dei disordini. Il consigliere già qualche mese fa aveva ha presentato un’interpellanza evidenziando la situazione. "La strada, poco illuminata, viene presa di mira soprattutto nei fine settimana da individui che lasciano sporcizia ovunque, e non solo: si segnala anche spaccio di stupefacenti – dichiara Tarantino –. Poi bottiglie spaccate, situazioni di violenza". Il consigliere chiede che la situazione venga fatta presente alle forze dell’ordine per incrementare i controlli.