"Via Vandelli premiata? Confermata un’eccellenza"

"La Via Vandelli è quarta a livello nazionale, prima in Toscana, prima in Emilia Romagna. Un risultato straordinario e sono due i motivi che mi rendono personalmente orgoglioso: fino a pochi anni fa, due tre o quattro, la via Vandelli la conoscevano solo localmente le persone che ci abitavano vicino e spesso in maniera parziale e alle volte approssimativa. Oggi la Via Vandelli è conosciuta in tutta Italia, come merita. Come straordinaria opera dell’ingegno umano, come meraviglia dei nostri territori e come uno dei cammini più affascinanti e frequentati d’Italia". Sono parole di Giulio Ferrari, lo scrittore che con la sua opera in questi anni ha portato alla ribalta nazionale la storica via Vandelli che congiunge Massa a Modena passando attraverso Apuane e Appennino, analizzando il risultato della campagna ‘I luoghi del cuore’ del Fai.

"Nei mesi passati siamo stati presenti in tante televisioni e giornali, oggi la Via Vandelli è passata sui tg nazionali e domani sarà su tutti i quotidiani nazionali: inimmaginabile solo pochi anni fa. Grazie al lavoro fatto per la campagna dei Luoghi del Cuore 2022 del Fai, si è consolidato un bellissimo gruppo di lavoro, fatto di persone e associazioni veramente appassionate della Via Vandelli. E con questo gruppo stiamo già oggi lavorando per il bene del cammino e della strada, con rinnovato slancio e con una visione complessiva e unitaria di questa maestosa opera viaria settecentesca di Domenico Vandelli: vedrete le belle novità in arrivo. Ringrazio – conclude - i tanti singoli che hanno raccolto firme, privati cittadini, enti e gestori di attività".