Via Vandelli in tv, fantastico spot Lo storico e suggestivo percorso esalta la magia delle Apuane

di Riccardo Jannello

Un’ora di gioia, bellezza, commozione: sabato RaiUno ha trasmesso fra le 14 e le 15 la puntata di Linea Verde-Sentieri realizzata sulle Apuane. Ne è venuto fuori uno spettacolo che ha esaltato quello che è dal punto di vista naturalistico l’impatto che si ha con le nostre montagne. Nessuna voglia di mettere in contrapposizione paesaggio e attività estrattiva con tutte le polemiche che negli anni si sono accavallate, ma solo la consapevolezza che abbiamo luoghi talmente beli che non farli conoscere la mondo intero è un errore madornale. Il viaggio dei conduttori – l’alpinista Lino Zani, la campionessa mondiale di fioretto Margherita Granbassi, e l’ex Miss Giulia Capocchi, lucchese, che sentiva aria di casa – hanno passeggiato da San Pellegrino in Alpe fino a Piazza Aranci raccontando un viaggio che si può fare a piedi, a cavallo, in bicicletta: il percorso è quello mitico della Via Vandelli che portava i prodotti modenesi a scambiarsi con quelli apuani come accadeva durante la Resistenza con la ’Via del Sale’ che la ricalcava. Avendo un Estense sposato una Cybo Malaspina si creò un legame forte fra i due territori tanto che alla fine del Settecento fu aperta grazie all’abate Vandelli questa strada di comunicazione così suggestiva, leader nel 2022 della classifica regionale dei luoghi del cuore del Fai, quarta in Italia.

La parte scientifica è stata curata da un esperto geologo come Gian Luca Gasca, mentre a Zani, Granbassi e Capocchi è toccato il compito – assolto in modo perfetto – di condurre i telespettatori a cogliere la parte umana e magica del percorso, snodatosi dal passo della Tambura verso valle con importanti puntate su Resceto, sui Campinelli, sull’orto botanico Pellegrini-Ansaldi e sul rifugio Nello Conti dove gli onori di casa sono stati fatti da Paolo Simi, presidente della sezione di Massa del Cai che con la Rai ha stipulato una sorta di accordo per valorizzare i maggiori sentieri italiani. E allora spazio alle vedute dalla Finestra Vandelli e dallo stesso rifugio, ai piatti tipici della cucina massese, assaggiati da Zani con grande voracità, mentre Sauro Quadrelli con la sua maestria ha spiegato come il tracciato della Vandelli venga manutentato per favorire la sicurezza dei viandanti, sempre di più presenti in zona. E come l’interesse di videomaker e narratori serva a lanciare questo viaggio in un momento in cui il kalipé, il camminare placido e assorto tanto caro a Massimiliano Ossini - che con Lino Zani è stato spesso compagno di viaggio – e preso in prestito dall’Himalaya, va così di moda come di moda vanno i “Cammini”: quale esempio migliore della Vandelli per definire il termine “cammino”? E se lungo questo cammino l’orto botanico di Pian della Fioba rappresenta un unicum che va preservato e rilanciato, la cava Valsora alle Gobbie ci ha presentato il suo più suggestivo abitante, il tritone alpino apuano, che si bagna beato nelle acque del laghetto.

L’arrivo in Piazza Aranci, le vedute dall’alto del Castello Malaspina, lo sguardo sul litorale, sono stati la degna conclusione di un’ora nella quale Massa è apparsa come tutti noi vorremmo, tra la “lucida verzura d’aranci” e lo “zaffiro immenso” della Tambura come la cantò in un suo sonetto Giovanni Pascoli. C’è solo la speranza che questo stupendo spot di RaiUno – recuperabile su RaiPlay per chi lo avesse perduto - non sia gettato alle ortiche e serva come base per dare a Massa – grazie soprattutto alla meraviglia delle Apuane che si specchiano sul mare – quel che merita.