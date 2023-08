Via libera alla Ciclovia Tirrenica

Via libera alla realizzazione della ciclovia tirrenica. Una lunga strada ciclabile che andrà dal confine con la Francia fino a Roma e che interesserà il tratto della costa Toscana. Per il lotto apuano è stata indicata come attuatrice la provincia di Massa Carrara, firmataria di un accordo di collaborazione con la Regione Toscana che prevede una somma pari a 2 milioni e 103 mila euro, di cui 1 milione e 836 mila euro a carico del bilancio regionale. L’assegnazione degli interventi è prevista entro la fine del 2023. "Un passo importante verso la realizzazione di un percorso culturale oltre che materiale – spiega il presidente della Regione, Eugenio Giani –, sul quale stiamo lavorando da anni".