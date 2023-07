Via libera ai lavori per riqualificare piazza del Fosso

Via libera dal Comune di Fosdinovo per l’intervento di rigenerazione e riqualificazione urbana della Piazza del Fosso. L’opera consiste nella rimozione della pavimentazione in bitume e in pietra esistente e nella realizzazione di un nuovo manto di usura e ridisegnando le aree destinate alla zona pedonale e quelle destinate a parcheggio carrabile. In particolare, la nuova area pedonale sarà realizzata in sasso lavato con diverse colorazioni, ponendo, quindi particolare attenzione alla resa architettonica ed estetica del nuovo spazio, mentre l’area destinata a parcheggio verrà ripavimentata in bitume con la realizzazione della relativa segnaletica per regolamentare l’utilizzo di tale spazio. Nello specifico, l’area del parcheggio vedrà la scarificazione dello stato superficiale con il rifacimento della finitura in asfalto e il ridisegno dell’area di parcheggio attraverso lo spostamento dell’area verde al fine di ottenere nuovi parcheggi, ma allo stesso tempo, garantendo una superficie di area verde.

Il progetto, nella fase esecutiva approvata alla fine di maggio, è stato messo a gara per un valore complessivo di poco meno di 280mila euro. L’intervento, lo ricordiamo, è un estratto di un progetto più ampio di rigenerazione urbana che vede coinvolta non solo la Piazza del Fosso, ma anche il Parco della Torretta. In questo primo lotto, infatti, si prevede anche la riqualificazione della scala di collegamento tra la Piazza del Fosso e il Parco Comunale della Torretta. Per la complessiva rigenerazione dell’area si prevede inoltre di realizzare un nuovo percorso pedonale, valorizzare il punto di sosta, migliorare l’accessibilità del borgo dalla Piazza del Fosso, riqualificare le scalinate d’accesso alla scuola primaria e installare nuovo arredo urbano.