"Via i camion dall’Aurelia La variante non va fatta"

di Andrea Luparia Dopo aver interrogato i massesi sulla Variante Aurelia, il Polo progressista da martedì li interrogherà sul lavoro, perchè sarà presentato un questionario sul lavoro e lo sviluppo economico. E nei prossimi giorni ci sarà, a Palazzo Ducale, un convegno con un focus sulla Sanac al quale sono stati invitati sindacati ("confederali e di base"), delegati della Rsu e rappresentanti delle ditte dell’indotto. Più l’ex Ministro (M5S) Patuanelli, che di acciaio se ne intende. Ma prima di raccontare cosa è stato detto nella conferenza stampa svoltasi nella sede dei 5 Stelle in piazza Garibaldi, è giusto dire subito che alla fine si è parlato della trattativa con il centrosinistra per un candidato unitario alle prossime comunali. A spronarli, la domanda finale del cronista, a rispondere, tra il serio e il faceto, Nicola Cavazzuti: "E’ da mesi che attendiamo di parlare con il centrosinistra del programma - commenta – ma nel Pd devono ancora decidersi. Anche perchè il candidato Ragaglini discute con i suoi sostenitori tutti vicini al centrosinistra, il candidato Evangelisti discute con i suoi che sono vicini al centrosinistra, i candidati Nardi e Carioli discutono con i loro dentro il Pd. Facciano pure ma poi non vengano a...