Via delle Pinete, la ripartenza Ok alla convenzione per l’area: ecco verde, giochi e parcheggi

di Daniele Rosi

La riqualificazione di via delle Pinete, con parcheggi e area verde passa in in consiglio comunale. La delibera, illustrata dall’assessore all’urbanistica Moreno Lorenzini, mette mano a una convenzione del 2007 che già prevedeva alcune opere per verde pubblico e parcheggi, ma per procedere era necessaria una modifica alla convenzione e l’avvio dei lavori di riqualificazione inserendo anche nuove opere di arredo urbano e giochi per bambini. "In commissione si sono posti obiettivi ulteriori rispetto alla proposta originale – ha spiegato l’assessore Lorenzini – quindi andando a valutare la riqualificazione del verde pubblico, aumentando i giochi, le alberature e l’arredo urbano, razionalizzando in modo migliore i parcheggi pubblici e realizzando un’isola ecologica. L’integrazione riguarda la fermata dei mezzi pubblici, per un’automazione in grado di andare incontro anche alle esigenze dei diversamente abili e per una nuova gestione della mobilità".

Nell’area di via delle Pinete sono già state realizzate le volumetrie residenziali, mentre era ferma la parte di verde pubblico attrezzato di circa 1400 metri. La delibera è stata votata all’unanimità, con i voti favorevoli anche dell’opposizione. Il consigliere Andrea Vannucci ha sottolineato come, in virtù del tanto tempo trascorso dalla convenzione, l’intervento è anche un modo per incoraggiare le persone a non andare via dalla città. Cosimo Ferri ha chiesto che nell’area vengano prese in considerazione delle strutture accessibili e moderne, in grado di rispondere alle esigenze della disabilità.

A maggioranza è passata invece la delibera urbanistica che, come ha spiegato l’assessore Moreno Lorenzini, contiene alcune rettifiche inerenti il Poc, in pratica la correzione errori nelle norme tecniche di attuazione o nella retinatura di alcuni lotti. A questa prima fase di correzione degli errori rilevati, ne seguirà poi una successiva con l’istituzione di un osservatorio che possa recuperare le istanze dei cittadini. Infine il consiglio comunale ha votato un ulteriore delibera, riferita in questo caso a due cave confinanti nel bacino di Torano, cave Tecchione e Fossalunga, per una modifica di mappali. "Su richiesta di entrambi i concessionari delle due cave – ha spiegato la sindaca Serena Arrighi – viene autorizzato lo spostamento di parte di un agro da una cava all’altra. La richiesta è motivata da esigenze di razionalizzazione del giacimento e soprattutto per la sicurezza dell’escavazione, in quanto si ridurrebbe la promiscuità dei transiti".