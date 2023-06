Via delle Ferriere Italia Nostra torna a chiedere la riapertura

Italia Nostra torna alla carica peer via delle Ferriere. E lo fa con una lettera inviata al comandante della polizia municipale di Massa e, per conoscenza, al sindaco e alla Procura della Repubblica. L’associazione presieduta da Bruno Giampaoli (nella foto) chiede di essere informata sui risultati dei sopralluoghi che sono stati effettuati in seguito ai ripetuti esposti di singoli cittadini e della stessa Italia Nostra. "Senza dubbio – si legge nella lettera – i sopralluoghi hanno potuto verificare che la chiusura da parte di privati di questo importante sentiero comunale, recentemente ripulito grazie all’opera preziosa di volontari, è abusiva e quindi i relativi provvedimenti di riapertura non possono tardare oltre, con la rimozione coatta del lucchetto apposto al cancello all’inizio del sentiero. Non risulta in effetti che ci sia mai stato da parte del Comune nessun atto per l’interruzione del viottolo. Giova ricordare che più volte in varie riunioni era stato promesso da parte dell’ex assessore ai Lavori pubblici che ci sarebbe stato un intervento dove il sentiero era franato e che contestualmente sarebbe stata rimossa la chiusura".

"Occorre ricordare – prosegue Italia Nostra – che la vicenda si trascina almeno dal 2015 allorché il sindaco Volpi emise un’ordinanza con cui si ordinava al privato “la rimozione a propria cura e spese del cancello apposto a interclusione del Viottolo delle Ferriere”. Ultimo atto fra i tanti è un esposto del 3 febbraio scorso di Nicola Cavazzuti, segretario di Unione Popolare, in cui si ripercorreva questa vicenda scandalosa per la quale si configuano a nostro avviso elementi di omissione di atti di ufficio. Dopo svariate visite guidate e inconcludenti riunioni con gli amministratori, dopo aver cercato inutilmente un accordo con chi ha chiuso il sentiero, a questo punto in assenza di provvedimenti non resterà che una specifica denuncia all’Autorità giudiziaria".