"Via delle Ferriere deve essere riaperta"

Presentato un esposto per la chiusura non autorizzata della strada comunale vicinale delle Ferriere in località San Remigio di Turano. L’esposto, inviato alla Procura, al commissario prefettizio e al comandante dei vigili urbani, è firmato da Italia Nostra, Polisportiva Alpi Apuane, Comitato per Turano, circolo Arci Turano e Cai. Via delle Ferriere è un antico sentiero, alla sommità di via Canalmagro, che da tempo è chiuso con un cancello in ferro bloccato da lucchetti. Le associazioni hanno appurato, tramite il settore dei Lavori pubblici del Comune, che la chiusura non è stata autorizzata e chiedono che venga rimossa.