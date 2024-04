Via del Fescione poco sicura. Sopralluogo di alcuni consiglieri

Via del Fescione tra mille problemi. Alcuni residenti hanno contattato i consiglieri comunali del Pd, Daniele Tarantino e Giovanna Santi, per esporre loro alcune problematiche che da tempo affliggono la zona di Poveromo. "Ho effettuato un sopralluogo – osserva il consigliere Tarantino – accompagnato da alcune persone e mi hanno indicato alcune criticità che porterò all’attenzione dell’amministrazione comunale. In primis, emerge l’assenza di una manutenzione ordinaria del luogo: scarsa pulizia e disattenzione. La strada che costeggia il fosso del Fescione è priva di protezione e questo è pericoloso per chi vi transita. Tra le altre cose, i residenti hanno lamentato la presenza di personaggi poco raccomandabili, dediti allo spaccio, per cui chiedono l’attivazione di misure di controllo da parte delle forze dell’ordine". Altro problema è l’inquinamento acustico: i residenti nel tratto di via del Fescione interessato dall’attraversamento dell’autostrada denunciano una situazione che ha del paradosso. "Le famiglie hanno chiesto e ottenuto, tempo fa, l’installazione di pannelli fonoassorbenti – spiega Tarantino –. Ma dopo l’installazione di quelle barriere la situazione è peggiorata. I residenti si sono rivolti anche alla società autostrade, ad oggi senza alcun riscontro. Invito pertanto gli enti interessati ad effettuare verifiche sulla funzionalità dei pannelli e sull’intensità dei rumori".