Via dei Monti in 20 pannelli fotografici

Una mostra itinerante dedicata alla Via dei Monti apre domani alle 16 nella sala dei sindaci del palazzo comunale. Venti pannelli compongono la raccolta illustrano il percorso della via storico-religiosa recentemente recuperato a cura del Cai della Spezia e Pontremoli assieme al Consorzio turistico "Il Cigno" e all’ Associazione Antichi Sentieri Liguri, che rimarrà aperta fino al 7 gennaio. Il materiale, dopo Brugnato e Pontremoli, sarà ospitato in altre sedi del territorio compreso fra Liguria e Toscana, attraversato dal tracciato che nel medioevo collegava il porto-canale di Levanto con Brugnato e Pontremoli, e qui incontrava la Via Francigena per proseguire in direzione della Val Padana. La Via dei Monti fu abbandonata a partire dal Settecento. Quello che era stato il ruolo primario di una viabilità, nata per volontà della Repubblica di Genova nel tredicesimo secolo, veniva meno per le mutate condizioni socio – economiche del territorio.