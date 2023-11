Via alle selezioni per assumere 5 operai specializzati

Unione dei Comuni impegnata con le sue squadre in numerosi interventi in tutta la Lunigiana per la salvaguardia del territorio. I lavori sono stati eseguiti nonostante le avverse condizioni metereologiche delle ultime settimane. E per portare avanti gli interventi contro il dissesto l’ente ha in programma alcune assunzioni. E’ stata infatti indetta una selezione pubblica per cinque operai agricolo-forestali. Verranno assunti con contratti a tempo pieno e indeterminato con la qualifica di operaio specializzato di IV livello, per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.

Le domande di ammissione alla selezione pubblica dovranno essere redatte esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma InPA, raggiungibile al seguente link https:www.inpa.gov.it, previa registrazione del candidato sullo stesso portale. La domanda di ammissione alla procedura dovrà pervenire entro sabato 25 novembre alle 13. L’Unione dei Comuni si riserva di procedere alle assunzioni dei candidati risultati in posizione utile nella graduatoria finale di merito in seguito alle prove d’esame, soltanto dopo aver accertato il possesso dei requisiti richiesti e l’idoneità alla mansione di operaio idraulico-forestale e l’idoneità al servizio antincendi boschivi.Tutte le informazioni e la modulistica si possono trovare sul sito ufficiale dell’Unione dei comuni.