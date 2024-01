Via alle osservazioni sulla variante al Ptc

La variante al Piano territoriale di coordinamento della Provincia è disponibile per la consultazione pubblica e si apre la fase delle osservazioni (entro il 23 marzo) che segue in maniera diretta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana avvenuta ieri. Tutta la documentazione relativa alla variante, compresi i quadri (conoscitivo, propositivo e valutativo) è pubblicata sul sito (www.provincia.ms.it) in un’apposita sezione raggiungibile dalla pagina principale. Il PTC è lo strumento di pianificazione al quale si conformano le politiche provinciali, piani e programmi di settore, strumenti della pianificazione territoriale e strumenti comunali della pianificazione urbanistica. L’obiettivo della variante è dotare la Provincia di un rinnovato atto di governo del territorio, coerente con il quadro legislativo e conforme ai contenuti di valenza paesaggistica del PIT/PPR. Le osservazioni saranno poi sottoposte alla valutazione dei tecnici che produrranno le controdeduzioni e tutto il pacchetto passerà al consiglio provinciale per l’approvazione. Poi si dovrà superare lo scoglio della conferenza paesaggistica per tornare in consiglio provinciale per la definitiva approvazione e relativa pubblicazione sul Burt.