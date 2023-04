Via all’abbattimento dell’ex scuola Nasce un centro polifunzionale

Difficile dimenticare la vecchia scuola di Villafranca, le cui aule hanno visto crescre centinaia e centinaia di bambini ma sono ormai chiuse da una decina di anni. Dichiarate inagibili dal punto di vista sismico, sono state abbandonate per il nuovo istituto comprensivo. La vecchia scuola ddi via Dante Alighieri ha ospitato le attività di alcune associazioni, ma da tempo è in stato di degrado e la sua fine è arrivata: il Comune di Villafranca ha ottenuto i contributi per demolirla e realizzare un centro polifunzionale. "E’ un progetto importante – spiega il sindaco Filippo Bellesi – perché riqualifica una zona grande del capoluogo. Il nuovo centro polifunzionale, un’opera da due milioni e mezzo di euro, è interamente finanziata con fondi Pnrr".

Non è stato un iter semplice da portare termine. "Inizialmente eravamo stati esclusi dal bando – spiega il sindaco – con motivazioni che non ci sembravano pertinenti. Abbiamo fatto ricorso al Tar che ci ha dato ragione, quindi siamo tornati in graduatoria e abbiamo ottenuto un finanziamento per una cifra importante. I tempi sono abbastanza brevi, entro maggio dovremo demolire la vecchia struttura e poi ricostruire un edificio di un unico piano".

Intanto procedono i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del municipio in corso da oltre un anno, dopo infiniti studi, carotaggi, trivellazioni. Due i finanziamenti: uno sull’adeguamento sismico e l’altro per l’efficientamento energetico. La parte più antica dell’edificio risale agli anni Cinquanta, quella più recente al Settanta: i due finanziamenti distinti andranno a riqualificare completamente il municipio. I lavori dovrebbero essere completati entro la fine dell’estate.

Monica Leoncini